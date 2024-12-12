После столкновения с фурой автобус с пассажирами опрокинулся в кювет – число пострадавших растет

В салоне находились 45 пассажиров. Пострадали 11 человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. В Новосибирской области правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.
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