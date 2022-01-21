Русская весна

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Зеленский ввел санкции против Артемия Лебедева

Зеленский ввел санкции против Артемия Лебедева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении персональных санкций против дизайнера Артемия Лебедева, документ опубликован на сайте главы государства.

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