Зеленский ввел санкции против Артемия Лебедева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении персональных санкций против дизайнера Артемия Лебедева, документ опубликован на сайте главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении персональных санкций против дизайнера Артемия Лебедева, документ опубликован на сайте главы государства.
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