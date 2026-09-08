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Татар-информ

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Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались более 27 тыс. татарстанцев

Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались более 27 тыс. татарстанцев

Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались более 27 тыс. жителей Татарстана. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

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