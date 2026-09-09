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Лекорню: Сокращение дефицита бюджета стало делом каждого, включая министров

Лекорню: Сокращение дефицита бюджета стало делом каждого, включая министров

Снижение надбавок министрам правительства должно послужить сигналом всем французам, что сокращение дефицита государственного бюджета является долгом каждого, заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, 9 сентября пишет французская газета Sud Ouest.

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