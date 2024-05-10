Боги спустились с небес и сели в Шереметьево

Морис Едроп

Стоит хотя-бы вспомнить историю с московским педиатром из Львова которую запаковали в СИЗО, ее бандеровское нутро все равно через пару лет вылезло наружу, хорошо не дали делу заглохнут. но ведь какая мутная волна поднялась в московской медицинской среде, всякие письма стали писать с требованиями эту падлючую западенку выпустиь и что она вообще ни в чем не виноватая