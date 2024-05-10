В Телеге появилась новая группа «Отказники Шереметьево» — для украинцев, пытающихся попасть из Европы в Россию.
Боги спустились с небес и сели в Шереметьево
Комментарии
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Морис Едроп
Стоит хотя-бы вспомнить историю с московским педиатром из Львова которую запаковали в СИЗО, ее бандеровское нутро все равно через пару лет вылезло наружу, хорошо не дали делу заглохнут. но ведь какая мутная волна поднялась в московской медицинской среде, всякие письма стали писать с требованиями эту падлючую западенку выпустиь и что она вообще ни в чем не виноватая
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13 час.
Natalija Osminina
Менталитет под названием "украинство", а это плохо замаскированный нацизм -не водица. Эта печать дьявола как клеймо лилии на плече проститутки.
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13 час.
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