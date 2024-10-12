Наказание за женскую смекалку: когда мужчины не помогают

Однажды мужа остановили гаишники за превышение скорости. Он, не растерявшись, сказал:— Извините, тороплюсь домой, сосед сказал, что жена любовника привела! Гаишники, услышав это, сразу же отпустили его, даже документов не проверили:— Езжай быстрее, наваляй им там! Муж вернулся домой, смеясь, и рассказал мне эту историю.