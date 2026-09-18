Украинский аналитик: Россия планомерно отрезает Украину от европейских «стратегических партнеров» Алексей Песков На фото: британский экс-премьер Борис Джонсон (Фото: Zuma/TASS) Запад в шоке — одномоментно Европа едва не лишилась своих лучших умов.
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