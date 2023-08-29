Индзаги об «Интере»: «Сильно изменился, но остался командой, знающей, как двигаться вперед»

«Ребята играли очень хорошо с первой же минуты, проявив большой энтузиазм против новичка лиги. Нам нужно было подойти к матчу со всей серьезностью, и мы преуспели.
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