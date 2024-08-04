Власти Бранденбурга выступили за скорейшее разрешение конфликта на Украине

Правительству Германии следует приложить более активные усилия на дипломатическом поле, чтобы скорее завершить конфликт на Украине, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке 4 августа, сообщает газета Tagesspiegel.
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