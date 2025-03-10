Эксперты рассказали об опасности новых вирусов

Одиннадцатого марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что новое заболевание COVID-19 приобрело характер пандемии, после чего большинство стран начали вводить карантин, закрывать авиасообщение, отменять массовые мероприятия, переводить сотрудников компаний на удаленку, спешно разрабатывать вакцины.
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