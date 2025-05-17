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Шеремет: Трампу стоит не поставлять оружие Киеву для достижения мира

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремет обратился к лидеру Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу, рассказав ему о стратегии, которая действительно позволит добиться завершения бушующего на украинской территории противостояния.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Это мирное оружие. Оно для упокоения с миром. Американцы слышат доводы и пожелания только со стволом у виска. И сами себя так ведут.
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