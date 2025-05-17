Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремет обратился к лидеру Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу, рассказав ему о стратегии, которая действительно позволит добиться завершения бушующего на украинской территории противостояния.
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