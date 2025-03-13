Полиция задержала извращенца, подглядывавшего в окна школы в Караганде

В редакцию информационного агентства ekaraganda.kz на прошлой неделе прислали сообщение о том, что некий мужчина у окон школы № 81, что находится на Юго-Востоке Караганды, стоит со спущенными штанами и демонстрирует школьникам свои гениталии.
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