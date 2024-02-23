Первенство Московской области по боксу среди юниоров стартовало в Можайске

Первенство Московской области по боксу среди юношей и девушек 17-18 лет началось в Можайске. Во Дворце спорта «Багратион» будут соревноваться 104 спортсмена из Чехова, Балашихи, Павловского Посада, Мытищ и других подмосковных городов.
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