Как правильно загадать желание в пик звездопада Ориониды с 21 на 22 октября 2024 года Елена ГалицкаяВ ночь с 21 на 22 октября 2024 года произойдет пик активности метеорного потока Орионид-2024, который станет отличной возможностью для исполнения заветных желаний.
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