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Татар-информ

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Лапин: Порядок на выборах показал всему миру сплоченность нашего народа

Лапин: Порядок на выборах показал всему миру сплоченность нашего народа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Порядок и организация граждан на выборах показали всему миру сплоченность и высокие нравственные ценности российского народа.

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