Лапин: Порядок на выборах показал всему миру сплоченность нашего народа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Порядок и организация граждан на выборах показали всему миру сплоченность и высокие нравственные ценности российского народа.
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это тот Лапин который целый фронт у нас опрокинул ?