Инвесторы Европы с понедельника выводят инвестиции перед важной статистикой

Инвесторы Европы опасаются негативных результатов PCE США. Индекс цен на личное потребление – самый объективный показатель инфляции для ФРС, выходит в четверг, и именно его значение определит дальнейший тренд фондовых рынков.
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