В Петербурге выполнят капитальный ремонт вестибюля станции метро «Площадь Восстания»

Сейчас происходит поиск подрядчика «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика для разработки документации для комплексного капремонта вестибюля № 2 и наклонного хода станции «Площадь Восстания», а также для замены эскалаторов.
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