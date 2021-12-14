Царьград

1 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    В статье описан путь типичного капиталиста-эксплуататора труда шахтёров. Не вернуть собственность под государственный...Биография Михаила...
  • Наталья
    Возмущает тот неоспоримый факт, что позволяется экзальтированным и никчёмным дамочкам, безнаказанно, будоражить общес...Европа требует из...
  • Россиянин
    В данном случае, Ирландия и Нигерия послужили мальчиком, котрого подталкивали вперед дворовые хулиганы. Резолюцию при..."Небензя своё дел...

Немцы посмеялись над "женскими" угрозами в адрес России от своего нового министра

Немцы посмеялись над "женскими" угрозами в адрес России от своего нового министра

Немецких комментаторов повеселил менторский тон и неумелые угрозы "тяжелыми дипломатическими и экономическими последствиями" в случае "агрессивных" действий женщины-министра из партии "зеленых" в адрес таких тяжеловесов, как Россия и Владимир Путин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх