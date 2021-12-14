Немцы посмеялись над "женскими" угрозами в адрес России от своего нового министра

Немецких комментаторов повеселил менторский тон и неумелые угрозы "тяжелыми дипломатическими и экономическими последствиями" в случае "агрессивных" действий женщины-министра из партии "зеленых" в адрес таких тяжеловесов, как Россия и Владимир Путин.