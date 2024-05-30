Президент X5 Group Екатерина Лобачева оценила поведение потребителей в России. Об этом сообщает РБК. По ее словам, видна избалованность в сфере розничной торговли.
Глава X5 Лобачева заявила об избалованности российских покупателей
Комментарии
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Сидор Сидоров
Касательно яиц. Куры и петухи, что? Забастовку объявили? А о повышении цены на хлеб и хлебобулочные изделия как будь-то и не было? А качество хлеба лучше не стало. Некоторые марки хлеба через неделю не засыхают а превращаются в расползающуюся липкую массу. Некоторый хлеб, через несколько дней, имеет резкий кислый дрожжевой запах. Есть такой хлеб нельзя. Всех "пороков" хлеба здесь не опишешь. А ведь мы, согласно СМИ, вошли в число мировых лидеров по экспорту пшеницы. А цены падать так и не планируют.
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17 час.
А
Александр
Дело не только в обслуживании, а в качестве продуктов. В СССР продавцы были притчей во языцех, но за качеством продуктов следили. Колбаса была из мяса, а хлеб сам по себе был лакомством. Теперь же продукты питания даже опасны для здоровья. Теперь «балуют» обслуживанием, впихивая просрочку и всякую дрянь из субпродуктов. А баловать надо не улыбками мамедов, торгующих шаурмой, а производством продуктов питания на уровне лекарственных препаратов. Народ хавает, потому что другого нет, а качество подменяют рекламой модных трендов. Дотределись до помойного качества «деликатесов».
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16 час.
Улена
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16 час.
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