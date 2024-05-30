Глава X5 Лобачева заявила об избалованности российских покупателей

Сидор Сидоров

Касательно яиц. Куры и петухи, что? Забастовку объявили? А о повышении цены на хлеб и хлебобулочные изделия как будь-то и не было? А качество хлеба лучше не стало. Некоторые марки хлеба через неделю не засыхают а превращаются в расползающуюся липкую массу. Некоторый хлеб, через несколько дней, имеет резкий кислый дрожжевой запах. Есть такой хлеб нельзя. Всех "пороков" хлеба здесь не опишешь. А ведь мы, согласно СМИ, вошли в число мировых лидеров по экспорту пшеницы. А цены падать так и не планируют.