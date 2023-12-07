Налоговая в Приморье предъявила претензии «обнальщикам» на 1,7 млрд рублей

УФНС по Приморскому краю подало многомиллиардный иск на бенефициаров «Приморского мазута» - известных во Владивостоке бизнесменов Антона Семикина и Евгения Чена, проходящих сейчас по уголовному делу обналичивания денежных средств.
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