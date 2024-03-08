В ГД предложили разрешить скорой помощи таранить авто, мешающие проезду

Предложение о разрешении для автомобилей скорой помощи «сдвигать» неправильно припаркованные транспортные средства, которые мешают проезду к месту вызова, было высказано депутатом Государственной Думы Российской Федерации Сергеем Колуновым в интервью для портала «360».