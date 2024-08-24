Подбирается к Западу: визит Моди в Киев разочаровал украинцев – Bloomberg

Ольга Каширина У этого Моди нет никакой принципиальности. Видит, что Зеленский убивает беззащитных людей и своих же сограждан. и не реагирует на это. Мхатма Ганди этого не одобрил бы.

Владимир Шепилов Да, как-то неприятно смотреть, как Моди обнимает Зеленского! И после этого верить Моди?