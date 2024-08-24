Гость повторил свои нарративы, которые он давно озвучивает на международной арене и призвал к скорейшему завершению конфликта самым лучшим путем из возможных – переговорами и желанием найти компромисс.
Подбирается к Западу: визит Моди в Киев разочаровал украинцев – Bloomberg
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Каширина
У этого Моди нет никакой принципиальности. Видит, что Зеленский убивает беззащитных людей и своих же сограждан. и не реагирует на это. Мхатма Ганди этого не одобрил бы.
Ответить
15 час.
Владимир Шепилов
Да, как-то неприятно смотреть, как Моди обнимает Зеленского! И после этого верить Моди?
Ответить
12 час.
Анфиса Иванова
Я вчера когда увидела эти крепкие объятия ... аж затошнило ! Никогда ранее эти лидеры не встречались, в глаза друг друга не видели...и такая любовь!... Фи тебе, Моди!!!!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии