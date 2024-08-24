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Несекретные материалы

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Подбирается к Западу: визит Моди в Киев разочаровал украинцев – Bloomberg

Подбирается к Западу: визит Моди в Киев разочаровал украинцев – Bloomberg

Гость повторил свои нарративы, которые он давно озвучивает на международной арене и призвал к скорейшему завершению конфликта самым лучшим путем из возможных – переговорами и желанием найти компромисс.

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Комментарии
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Ольга Каширина
У этого  Моди нет никакой  принципиальности.  Видит, что Зеленский убивает беззащитных людей  и своих же сограждан.  и не реагирует на это.   Мхатма  Ганди этого не одобрил бы.
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15 час.
Владимир Шепилов
Да, как-то неприятно смотреть, как Моди обнимает Зеленского! И после этого верить Моди?
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12 час.
Анфиса Иванова
Я вчера когда увидела эти крепкие объятия ... аж затошнило ! Никогда ранее эти лидеры не встречались, в глаза друг друга не видели...и такая любовь!...  Фи тебе, Моди!!!!
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7 час.

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