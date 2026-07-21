НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шалимов о «Золотой бутсе» Мбаппе на ЧМ: «Несправедливо, Килиан забил два мяча в тренировочном матче, а Месси играл в финале»

Игорь Шалимов не согласен с тем, что «Золотую бутсу» ЧМ-2026 получил Килиан Мбаппе . «Статус матча за третье место для Франции и Англии, учитывая, что обе команды рассчитывали дойти до финала, конечно, не главная мотивация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии