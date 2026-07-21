Шалимов о «Золотой бутсе» Мбаппе на ЧМ: «Несправедливо, Килиан забил два мяча в тренировочном матче, а Месси играл в финале»

Игорь Шалимов не согласен с тем, что «Золотую бутсу» ЧМ-2026 получил Килиан Мбаппе . «Статус матча за третье место для Франции и Англии, учитывая, что обе команды рассчитывали дойти до финала, конечно, не главная мотивация.