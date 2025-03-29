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Меньшик после выхода в финал в Майами написал на камере: «Спасибо, Лео❤️»

«Спасибо, Лео❤️», – написал Меньшик, поблагодарив форварда «Интер Майами» Лионеля Месси. Аргентинец был на трибунах на вчерашних полуфиналах.

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