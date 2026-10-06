Психотерапевт Крашкина опровергла существование нормы безделья для отдыха

Универсальной дневной нормы безделья, необходимой для полноценного отдыха, не существует. Об этом сайту Lenta.
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В современном мире очень много предлагается различной информации, которая не всегда полезна, как еда. Иногда лучше уединиться и поразмышлять о чем-то позитивном. Как говорится в Библии отдых должен быть спокойным: «Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа».
Екклесиаст, 4 глава — Библия — Синодальный перевод.