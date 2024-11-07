Лепс признался, что его дети и друзья в шоке от его романа со студенткой

Фото: Соцсети Новости дня за сегодня сообщают о том, что 62-летний Григорий Лепс в откровенном интервью Роману Костомарову на Rutube рассказал о своих отношениях с 18-летней студенткой Авророй Кибой, которой он сделал предложение весной этого года.