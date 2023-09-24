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Задоров о реакции на интервью: «Получил много сообщений от россиян, украинцев, белорусов, 99,99% из них положительные. Ожидаю наплыва ботов из России»

«За последние несколько дней я получил много личных сообщений от россиян, украинцев, белорусов. Мне писали из Чехии, Финляндии, Швеции, других стран Европы.

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