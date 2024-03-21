В Москве открылась выставка автомобилей Спецсвязи

Посетители увидят экспонаты, начиная с императорского времени и заканчивая периодом нового времени. Экспозиция расскажет о развитии Службы специальной связи через коллекцию автомобилей - от воссозданных или оригинальных исторических моделей до современных транспортных средств.
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