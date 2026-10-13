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Царьград

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В Ереване ввели бесплатный проезд для сопровождающих детей-инвалидов

В Ереване ввели бесплатный проезд для сопровождающих детей-инвалидов

Совет старейшин Еревана во вторник утвердил льготу для сопровождающих детей с инвалидностью — им больше не придётся платить за проезд в автобусах, троллейбусах и метро при совместной поездке с ребёнком.

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