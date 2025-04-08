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Власти Литвы принуждают граждан вывернуть карманы и грохнуться на колени – в знак скорби по утонувшим в болоте американцам

Власти Литвы принуждают граждан вывернуть карманы и грохнуться на колени – в знак скорби по утонувшим в болоте американцам

Политнавигатор Литовское Laisvės TV открыло сбор средств для семей военных США, утонувших в болоте во время учений на Пабрадском полигоне.

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Комментарии
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Eduard
Пускай сам сепелявый гауляйтер Литвы хоть в болото прыгнит.Уверен их вообще нарочно утопили,что бы опять на Россию свалить,хотя её там нет и быть не может.Хотя кого это интересует?
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18 час.
Eduard
Гитара-с Семиструна-с!
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18 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Если специально утопили, то маловато будет. Топить так полк - болото большое, пиндососов достаточно. Поминки смачные! Погуляли бы.
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18 час.
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