Мировое обозрение

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий
    Не впечатлило... Сова натянута на глобус криво.Какой прок для гр...
  • Vsevolod
    Умная и аргументированная статья. После всех этих ничем не подтверждаемых истерик насчет того, что "государство меня ...Какой прок для гр...
  • Сергей Дмитриев
    Фотошопом талибан надо изобразить с дубинами каменного века: они же отрицают технический прогресс.США назвали откро...

Отчаяние и надежда: в Ираке начались досрочные парламентские выборы

Отчаяние и надежда: в Ираке начались досрочные парламентские выборы

В Ираке начались парламентские выборы, и в настоящий момент по всей стране тысячи граждан на сотнях избирательных участков отдают голоса за своих фаворитов, которые затем должны будут избрать президента и премьер-министра.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх