Отчаяние и надежда: в Ираке начались досрочные парламентские выборы

В Ираке начались парламентские выборы, и в настоящий момент по всей стране тысячи граждан на сотнях избирательных участков отдают голоса за своих фаворитов, которые затем должны будут избрать президента и премьер-министра.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии