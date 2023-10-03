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Улучшаем свойства дешёвого порошка

Улучшаем свойства дешёвого порошка

Порой даже дорогие стиральные порошки или гели для стирки не справляются со своей задачей. Особенно часто проблема возникает с белым бельем, которое после стирки вещи становится серым, а не белоснежными, как этого хотелось бы.

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