После праздника: самые распространенные проблемы

Почему после алкоголя болит голова Головные боли, головокружения, раскоординация движений, непринятие пищи и тошнота, изжога и обезвоживание, называемое в народе «сушняк» — неприятнейшие последствия несдержанного употребления алкоголя накануне.
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