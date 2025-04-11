Пока за окном весенний минус: что советует МЧС.

Спасатели рассказывают, как при похолодании сделать тепло в домах безопасным.ПЕЧИ и ГРУБКИПеред топочной дверцей должен быть прибит негорючий лист (50-70 см), располагаемый длинной его стороной вдоль печи.
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