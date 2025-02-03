«Оплатил переводом – сел за финансирование экстремизма». Почему не стоит увлекаться СБП

В России вот уже несколько лет действует система быстрых платежей – удобно, если нужно занять денег у друга до зарплаты, или оплатить по QR-коду проезд в транспорте со скидкой, или если забыл кошелек, рассчитаться за напиток в кофейне.
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