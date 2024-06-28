Министр обороны РФ поручил Генштабу незамедлительно реагировать на провокации США в Черном море

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации США над акваторией Черного моря.
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