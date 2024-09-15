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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софья Муравьева: «Недовольна прокатом. Я не в своей форме. Были слухи в интернете о моем здоровье, оставлю это при себе»

Сегодня Муравьева представила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России. «Недовольна своим прокатом.

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