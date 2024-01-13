Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Это он так думает!Зеленский умирать...
  • Валерий Авгур
    А нахуа нам упираться и брать эти города ,обойти перерезав коммуникации и дороги,без подсоса извне сами сдадутся.ВСУ в 2024 году б...
  • Ваша Светлость
    Ляхи себя бессмертными считают? А ну-как по Варшаве прилетит? Да по Раммштайну, по Лондону и Фашисткону?! Излишняя ос...Запад в новом год...

Зеленский умирать пока не собирается

Зеленский умирать пока не собирается

Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Oблезов
Это он так думает!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх