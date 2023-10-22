Синоптик Леус порекомендовал владельцам авто начинать менять резину

Для автомобилистов Петербурга и других регионов России настала пора менять летние шины на зимние. Об этом сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале "Погода от шефа".
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