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Граждан готовят к тому, что в 2025 году деньги в ФНБ закончатся и тогда Минфину придётся "импровизировать"

Граждан готовят к тому, что в 2025 году деньги в ФНБ закончатся и тогда Минфину придётся "импровизировать"

Издание "НИ" напомнило, что с 2022 года, то есть после начала СВО, российский Фонд национального благосостояния (ФНБ), созданный ещё 2008 году стал обслуживать только дыры в бюджете РФ, хотя изначально он задумывался как "кубышка" для выплаты пенсий нашим пенсионерам, в случае возникновения каких-либо проблем с этим.

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