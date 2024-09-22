Граждан готовят к тому, что в 2025 году деньги в ФНБ закончатся и тогда Минфину придётся "импровизировать"

Издание "НИ" напомнило, что с 2022 года, то есть после начала СВО, российский Фонд национального благосостояния (ФНБ), созданный ещё 2008 году стал обслуживать только дыры в бюджете РФ, хотя изначально он задумывался как "кубышка" для выплаты пенсий нашим пенсионерам, в случае возникновения каких-либо проблем с этим.