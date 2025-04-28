Глеб Туричин: «На Морской технический университет опирается все отечественное судостроение»

Корабелке исполнилось 95 лет В конце апреля один из ведущих вузов не только Петербурга, но и России – Санкт-Петербургский государственный морской технический университет – легендарная Корабелка – отмечает юбилей.
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