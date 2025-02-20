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Эдгар Гроспирон возглавил оргкомитет зимней Олимпиады 2030 года

Эдгар Гроспирон возглавил оргкомитет зимней Олимпиады 2030 года

Олимпийский чемпион Эдгар Гроспирон стал главой оргкомитета зимних Игр 2030, пройдёт которые во французских Альпах.

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