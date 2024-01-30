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TOI: ХАМАС отклонило сделку по заложникам в обмен на перемирие

TOI: ХАМАС отклонило сделку по заложникам в обмен на перемирие

Радикальное палестинское движение ХАМАС, с высокой долей вероятности, отклонило новую инициативу по сделке, направленной на обмен израильских заложников на перемирие, которое могло бы длиться четыре месяца.

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