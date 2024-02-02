О ходе проверки по факту нарушения прав жителей поселка в Московской области будет доложено Председателю СК России

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что жители новостройки в поселке Радумля Московской области боятся выпускать детей на улицу, поскольку более 80% квартир в новом многоквартирном доме оборудованы под хостелы, и на систематические правонарушения со стороны постояльцев уполномоченные органы должным образом не реагируют.