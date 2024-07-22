35 детей отравились в железнодорожном санатории в Кузбассе

Массовое отравление детей произошло в санатории "Магистраль" в Салаире Кемеровской области. По данным Управления Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте, к врачам обратились 35 детей в возрасте от 10 до 12 лет.
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