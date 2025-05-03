ЗАЭС, США и «скандал Z-блогеров»: как одно заявление вызвало бурю и что стоит за этим инфоповодом на самом деле Елена ГалицкаяВ конце апреля российское медиапространство всколыхнула новость: глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв якобы заявил о готовности обсуждать с США их участие в работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).