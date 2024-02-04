Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Лид
    А что это за форма на них? Где опознавательные знаки? Что за бардак?В Пензенской обла...
  • Ингерман Ланская
    камуноидный Тсарграт опять врёт и возбуждает остатки мозгов у дэбилов...Новый запрет для ...
  • Ингерман Ланская
    ..пока живут на свете дураки..... сученкам будет жить вольготно.....Курьер мошенников...

Солисты Первой фронтовой творческой бригады Ансамбля песни и пляски ЗВО выступили перед военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне СВО

Солисты Первой фронтовой творческой бригады Ансамбля песни и пляски ЗВО выступили перед военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне СВО

Специально для военнослужащих были подготовлены концертные программы, состоящие из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх