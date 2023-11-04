Израиль атаковал приют для беженцев в Газе, пострадали десятки человек

Global Look Press/Nir Alon/ZUMAPRESS.com ВВС Израиля нанесли удар по зданию школы в секторе Газа, в которой укрывались беженцы, погибли десятки человек, сообщило в субботу, 4 ноября, палестинское информационное агентство WAFA.
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