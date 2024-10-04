Врач объяснил, как правильно оказать помощь упавшему в обморок

При обмороке необходимо поднять ноги человека выше уровня головы, а также расстегнуть одежду, чтобы грудная клетка свободно двигалась, рассказал профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян.
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