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Кто поборется за 10 миллионов рублей: полный состав участников 4-го сезона шоу «Титаны»

Кто поборется за 10 миллионов рублей: полный состав участников 4-го сезона шоу «Титаны»

На ТНТ начинается четвёртый сезон экстремального реалити-шоу «Титаны». На этот раз в битву за 10 миллионов рублей вступают 111 человек — от олимпийских чемпионов и мировых звёзд спорта до блогеров, бойцов и представителей шоу-бизнеса.

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